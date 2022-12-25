اليمن أكثر دولة عربية حصولا على تأشيرات هجرة إلى أمريكا في 2021

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها لعام 2021 للإعلان عن عدد تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي وصل عددها إلى 285 ألف شخص مع الإعلان عن أكثر الدول العربية التي يتم الهجرة منها.

مميزات تأشيرة الهجرة إلى أمريكا

وتتيح تأشيرات الهجرة للأشخاص العمل والهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية دون أي قيود أخرى يتم فرضها على المهاجرين ويتم منح تأشيرات الهجرة على أساس العلاقات الأسرية والعمل واللجوء أو الاختيار في برنامج الهجرة المتنوعة (اللوتري).

اليمن على القمة

وتربعت اليمن على قمة أكثر الدول العربية في الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي 4.7 ألف تأشيرة في عام 2021 ثم المغرب والأردن بمجموع 3.5 ألف و2.7 ألف على التوالي.

مصر في المركز الرابع

وجاءت مصر في المركز الرابع بإجمالي عدد 2.230 ألف شخص والجزائر بإجمالي 1.922 ألف شخص ثم لبنان بإجمالي 1.543 ألف شخص، ثم السودان بإجمالي 783 شخص ثم سوريا بإجمالي 757 شخصا، ثم الصومال بإجمالي 724 شخصا ثم السعودية بـ 701 شخص ثم الإمارات 598، وحلت عمان في النهاية بـ 38 شخصا فقط.