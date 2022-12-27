مدير عام «مسام» لإزالة الألغام في اليمن لقناة القاهرة الإخبارية: أزلنا أكثر من 377 ألف لغم

قال أسامة القصيبي، مدير عام مشروع «مسام» لإزالة الألغام في اليمن، إن الألغام في اليمن كانت مشكلتها قديمة، وهناك ألغام زرعت خلال الحروب الست الماضية، وكانت ألغاما تقليدية، واليوم نواجه ألغاما أرضية مضادة للدبابات والأفراد، من نوعية جديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ملف اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «ميليشيا الحوثي طورت ألغاما محلية الصنع، و85% من الألغام التي تخرجها فرق مسام محلية، وتم تطويرها لتلحق أكبر ضرر ممكن تجاه الأبرياء والمدنيين في اليمن، واختلفت نوعية الألغام واختلف التطور والتكنولوجيا الداخلة فيها والتفكير».

وتابع: «لا نعتبرها عملية نزع ألغام تقليدية بالمعنى التقليدي المتعارف عليه دوليا، إنما نعتبرها خوض حرب ضد الألغام الحوثية الموجودة في اليمن».

واستطرد: «فريق مسام يعمل على نزع الألغام في اليمن، ويواجه تحديات، ونعمل في اليمن منذ منتصف 2018، وتمكنا حتى تاريخ اليوم، من إزالة وتدمير أكثر من 377 ألف لغم مضاد للدبابات، وألغام أفراد، وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة، من المناطق المحررة في اليمن».

وعن التحديات، قال إنها تتمثل في عدم وجود أي خرائط لهذه الألغام، بأي جهة أيا كانت، ووجدنا ألغاما في جميع المناطق التي عملنا فيها، سواء في قرى أو أراض زراعية وداخل بيوت ومدارس ومساجد ومناطق رعي، والهدف هو إرهاب الناس وليس الهدف منها عسكريا، وهذه هي المصيبة الكبرى في اليمن.

وأكد أن مشروع «مسام» مشروع سعودي بامتياز، فتمويله بالكامل من حكومة المملكة العربية السعودية، تحت مظلة الملك سلمان للإغاثة والعمالة الإنسانية، بتنفيذ وإشراف سعودي، ولا نتعاون مع أي منظمة أممية أو دولية في مجال عملنا في الداخل اليمني.