نص خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف.. «طلاقة القدرة الإلهية في العطاء»

نشرت وزارة الأوقاف، نص خطبة الجمعة اليوم، والتي جاءت بعنوان، «طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع»، وشهدت محركات البحث، عمليات بحث مكثفة، حول موضوع الخطبة وعنوانها، وفي هذا التقرير، توضح «الوطن» في التقرير التالي نص الخطبة الذي ورد عن وزارة الأوقاف.

خطبة الجمعة اليوم

وجاء في نص خطبة الجمعة اليوم: «الحمد لله رب العالمين القاتل في كتابه الكريم: العل الله يُحدث بعد ذلك أمراء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن الله (جل جلاله) هو القادر المقتدر " وَهُوَ الْقَاهِرُ فوق عباده، وقدرته سبحانه مطلقة لا يُعجزها شيء، ولا يحدها حد، حيث يقول الحق سبحانه: إن الله على كل شيء قدير)، ويقول سبحانه: (وكان الله عَلى كُلِّ شيءٍ مُقْتَدِرًا، ويقول تعالى: {وَمَا قَدَرُوا الله حق قدره وَالْأَرْضِ جَمِيعًا قبضتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَات مطويات بيَمِينِهِ سُبحانه وتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)، ويقول (جل وعلا) (ومن آياته أنك ترى الْأَرْضِ خَاشِعَة فَإِذَا الركنا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَرتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. ومن لطف الله (عز وجل) بعباده وعظيم رحمته بهم أنه يفرج بقدرته هموم عباده ویزیل گروبهم، ويأتي سبحانه بالفرج بعد الشدة، وباليسر بعد العسر، حيث يقول الحق سبحانه: {فَإِن مع العسر يسرا - إن مع العسر يسرا، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (وَاعْلَمْ أَن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا)، ولن يغلب عشر أبدا يسرين».

وأكملت خطبة الجمعة اليوم الصادرة عن وزارة الأوقاف: «وإذا قدر الله (جل وعلا) فتحا لعباده وخيرًا لهم فلا تقلق لما فتح، ولا تطيق لما وسع حيث يقول الحق سبحانه: إما يفتح اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُنيك لَهَا وَمَا يُنيك فلا لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)، ويقول سبحانه: (إلي توكلت على " الله وربِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِدٌ بِنَاصِبَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاط مستقيم».

ملجأ العبد عندما تضيق به السبل

وأوضحت خطبة الجمعة اليوم، أنه في حال تضيق السبل بالإنسان عليه أن يعود إلى الله عز وجل: «فإذا أُغلقت على الإنسان الأبواب، وضاقت به السبل، وبلغت به الشدة منتهاها، فليلجأ إلى ربه ومولاه؛ ليفتح له أبواب رحمته ويرزقه بقدرته المطلقة من حيث لا يحتسب حيث يقول الحق سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ، ويقول سبحانه: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ * وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلَّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي انْتِقَامِ، ويقول سیدنا عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه: لو كان العُشْرُ في جُحرٍ لدخل عليه اليُسر حتى يُخرجه والمتأمل في القرآن الكريم يجد قوله سبحانه: لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، وهي آية تفتح كل أبواب الفرج، فمهما كانت هموم الإنسان ومشاكله وأحزانه وأمراضه مهما كانت العقبات التي تقف في طريقه، مهما كانت التحديات التي تواجهه؛ فلا بد أن يتذكر لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، وليتذكر أن أمره سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فيلجأ إلى ربه ويلزم بابه».

وأكملت خطبة الجمعة اليوم: «والثقة في طلاقة قدرة الحق (جل وعلا) سُنة الأنبياء والمرسلين، وإجابته سبحانه دعاء الداعين وتفريجه بقدرته هموم المهمومين سنة الكريم (جل وعلا) في خلقه، حيث يقول الحق سبحانه: {أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ * أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضِ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * أَمَّنْ يُحِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ * أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ، فهذا سيدنا نوح (عليهالسلام) حين دعا ربه {أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ تجلت طلاقة قدرته سبحانه في الفرج واليُسر».

ما عند الله لا ينال بمعصيته إنما ينال بطاعته

وورد في نص خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف: «{فَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ * وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قَدِرَ * وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاجِ وَدُسُرٍ * تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ * وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ، ثم تجلت طلاقة قدرته سبحانه في إعادة حالة السكون والاستقرار {وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ، وهذا سيدنا يونس عليه السلام) يدعو ربه في شدته وهو في بطن الحوت، فتتجلى قدرته سبحانه في إزالة الهم والغم: {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ}. ***

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن ما عند الله (عز وجل) لا ينال بمعصيته، إنما ينال بطاعته وحسن التوكل عليه مع الأخذ بالأسباب، حيث يقول سبحانه: "وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ"، ويقول سبحانه : "وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ"، فمفاتيح الأمور كلها بيده، حيث يقول سبحانه: "أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ". فعلينا أن نسعى ولا نيأس، كما أن علينا أن نتراحم فلا، نغش ولا نخدع ولا ندلس ولانحتكر، ولا نستغل، فمن لا يرحم لا يُرحم والراحمون هم من يرحمهم الله "وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ". اللهم يسر بقدرتك أمورنا، واحفظ مصرنا ، وارفع رايتها في العالمين».