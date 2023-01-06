في يوم ميلاده.. أبرز المعلومات عن شيخ الأزهر: استحدث 12 مركزا لنشر صحيح الدين

يحل اليوم ميلاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الـ٧٧، إذ ولد بقرية القُرنةِ التابعة لمحافظة الأَقْصُر يوم 6 يناير عام 1946م.

وينتمي شيخ الأزهر لأسرةٍ صوفية زاهدةٍ، وبيتِ عِلمٍ وصلاحٍ، ويعود نَسَبُ أسرتهِ إلى سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وبمناسبة ميلاد شيخ الأزهر ترصد الوطن أبرز معلومات عن فضيلته ومسيرته الحافلة.

نشأة شيخ الأزهر

حفظ الإمام الأكبر القرآنَ منذ الصغر، وقرأ المتون العلميةَ على الطريقة الأزهرية الأصيلة، كما التحقَ بمعهدِ إسنا الدينيِّ، ثم بمعهدِ قنا الدينيِّ.

حصل الطيب على الليسانس فى العقيدة والفلسفة عام 1969، والماجستير فى العقيدة والفلسفة عام 1971، ثم الدكتوراة فى العقيدة و الفلسفة عام 1977.

درس اللغة الفرنسية في المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة بعدما تخرج من أصول الدين وقضى به قرابة خمس سنوات، وكان يعرف الإنجليزية من دراستها في المرحلة الثانوية الأزهرية (1960-1965) والكلية، وترجم عددًا من المراجع الفرنسية إلى اللغة العربية

شيخ الأزهر وحوار الأديان والحضارات

ويولي شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أهمية كبرى للحوار بين الحضارات والثقافات والاديان المختلفة، مع الإيمان بخصوصية كل منها وضرورة احترام الاختلاف بين الأمم وأتباع الديانات، وهب حياته لنشر ثقافة التعايش والسلام والاندماج الإيجابي والأخُوة الإنسانية ، وكان دائما -ولا يزال- مدافعًا عن قضايا الأمة الإسلامية ومواقفها الثابتة، وهو ما جعله يحظى بمكانة رفيعة في العالم العربي والإسلامي وعلى الساحة الدولية.

تقلد الطيب العديد من الأوسمة والتكريمات العالمية

وتمكن من جمع القادة الدينيين للعالم فى مؤتمرات دولية للأزهر وتوجت وثيقة الأخوة الإنسانية بقرار أممى كيوم عالمى للأخوة، وحارب التطرف والتشدد بالفكر الإسلامى الوسطى الصحيح.

استحدث 12 مركزًا بالأزهر لنشر صحيح الدين وإصدار الفتوى لمسلمي العالم.

تم اختيار شيخ الأزهر على رأس قائمة أكثر خمسمائة شخصية مسلمة تأثيرًا في العالم لعامي 2016 و 2017 على التوالي، ضمن التصنيف الذي يصدره مركز الدراسات الاستراتيجية الملكي الإسلامي في عمان بالأردن.