البابا تواضروس الثاني يستقبل شيخ الأزهر وعلي جمعة للتهنئة بعيد الميلاد
كتب:
منى السعيد
02:01 م | الأربعاء 04 يناير 2023
جانب من لقاء شيخ الأزهر والبابا
استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر ووفدًا من مشيخة الأزهر، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، للتهنئة بعيد الميلاد.
أعرب فضيلة الإمام ومرافقوه عن خالص التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.