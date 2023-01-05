بعد تكريم الرئيس اسمه.. 12 معلومة عن شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الرموز بصعيد مصر، وعلى رأسهم اسم الإمام الأكبر شيخ الأزهر السابق الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى، الذي تولى الكثير من المناصب القيادية فى الأزهر، كما عُين مفتيًا للديار المصرية فى 28 أكتوبر 1986 حتى تعيينه في 27 مارس 1996 شيخًا للأزهر.

الشيخ محمد سيد طنطاوي

وترصد الوطن في التقرير التالي أبرز المعلومات عن مسيرته في السطور التالية:

1. الشيخ محمد سيد طنطاوى، من مواليد قرية سليم الشرقية التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، ولد في 28 أكتوبر عام 1928.

2. حفظ القرآن الكريم في سن صغيرة.

3. نجح في إلقاء أول خطبة جمعة في الصف الأول الثانوى، حينما توفى إمام وخطيب مسجد المنطقة التي كان يسكن بها بعدما انتقل إلى الإسكندرية.

4. تخرج الشيخ محمد سيد طنطاوى في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958.

5. عمل طنطاوي إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف عام 1960.

6. حصل على الدكتوراه عام 1966 وعُين مُدرسا في كلية أصول الدين عام 1968.

7. تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات.

8. وانتقل إلى السعودية للعمل رئيسا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

9. عين محمد سيد طنطاوى مفتيًا للديار المصرية، في أكتوبر عام 1986 واعتبره البعض أنقذ منصب المفتى من الإلغاء، حيث كانت العادة جرت على أن يكون المفتي من خريجي كلية الشريعة، وطلب الشيخ جاد الحق، من طنطاوي أن يتولى منصب المفتى بعد اعتذار خريجي كلية الشريعة واحتمالية إلغاء هذه الوظيفة.

10. عين شيخًا للأزهر الشريف في 27 مارس عام 1996، خلفا للشيخ جاد الحق علي جاد الحق ليصبح الشيخ رقم 49 للأزهر.

11. توفى الشيخ محمد سيد طنطاوى، في مثل هذا اليوم 10 مارس عام 2010 عمر يناهز 81 عاما، إثر نوبة قلبية تعرض لها أثناء حضوره إحدى الفعاليات الدينية في السعودية.

12. تمت الصلاة عليه بعد صلاة العشاء في المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، ودفن بمقبرة البقيع.