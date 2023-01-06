قناة القاهرة الإخبارية: مجلس النواب الأمريكي يؤجل اختيار رئيسه

قرر أعضاء مجلس النواب الأمريكي تأجيل اختيار رئيسه إلى ظهر الجمعة، حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأمس الخميس، شهد مجلس «النواب» الأمريكي، 5 جولات للتصويت على رئاسة المجلس، فيما عارضت مجموعة من 20 مشرعًا سعي كيفين مكارثي ليكون الرئيس.

وأشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إلى تواجد كيفن مكارثي حاليًا في مكتب رئيس مجلس «النواب» الأمريكي، وانضم إليه للتو المفاوضون الرئيسيون: النائب بايرون دونالدز، والنائب توم إمر والنائب تشيب روي.