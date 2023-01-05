مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مارسيليا: الوضع في فرنسا معقد بسبب الإضرابات

نقل خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، الأجواء الصعبة التي تعيشها فرنسا مؤخرا، بسبب الإضرابات التي يشهدها قطاعي السكة الحديد والصحة، بمشاركة عدد من النقابات العمالية.

وقال «شقير»، خلال ظهوره عبر برنامج «جولة المراسلين»، إنه بالرغم من محاولات رئيسة وزراء فرنسا التواصل مع القوى الاجتماعية والنقابات العمالية، فإن الوضع أصبح معقدا ومرجحا للازدياد في الأسبوع المقبل.

وأضاف أن هناك توقعات بعودة السترات الصفراء مرة أخرى، في تظاهرات جرى الدعوة لها والمطالبة بها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت المقبل، ما يعني أن الأمور مرشحة لتزداد سوءا.

وتابع أن الأطباء الممارسين أو أطباء الأسرة كما يطلق عليهم، يطالبون برفع التعريفة الخاصة بهم من 25 يورو إلى 50 يورو، بينما قال وزير الصحة الفرنسي إنه مطلب من المهم دراسته، وأنه سينظر في زيادة التعريفة، لكنه في الوقت نفسه يرفض وصولها لـ 50 يورو.

وأشار إلى أن هذه الإضرابات والأزمات تواجهها الحكومة الفرنسية، في نفس الوقت التي تواجه فيه تحديات صعبة، وهي التضخم وارتفاع الأسعار وخاصة النفط.