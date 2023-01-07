أسعار الخضروات في أسواق الجملة ومحال التجزئة اليوم السبت

تفقدت «الوطن» وفق جولة صباحية في أسواق الجملة والتجزئة، أسعار الخضروات اليوم، والتي جاءت مستقرة وسط توافر المعروض واستقرار الأسعار وإقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية.

وجاءت تفاصيل أسعار الخضروات اليوم السبت وفقًا لجولة «الوطن»، في بعض الأسواق المختلفة، كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

يتراوح سعر البطاطس بين 8 و12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

تراوح سعر الجزر بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

تراوح سعر البصل بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الكرنب بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر القرنبيط بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من البسلة بين 15 و18 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الخيار بين 10 و12 جنيهًا.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور، كما يلي:

سعر الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

سعر الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

سعر البسلة بين 11 و15 جنيهًا.

سعر الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

سعر الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

سعر الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

سعر الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

سعر الباذنجان البلدي بين 4 جنيه و6 جنيهات.

سعر البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

سعر كيلو البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

سعر البامية بين 16 و20 جنيهًا.

سعر الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

سعر الفلفل الحراق بين 6 و9 جنيهات.