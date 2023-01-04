أسعار الخضروات في الأسواق المحلية بمحافظة السويس اليوم الأربعاء  

أسعار الخضروات بالمحافظات، تعد من أكثر كلمات البحث اليومي لملايين الأسر في المحافظات المختلفة، وقد شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء استقرارا على مستوى جميع الأصناف الرئيسية بمحافظة السويس.

أسعار الخضروات في الأسوق المحلية بالسويس

شهدت أسعار الخضروات استقرارا في أسواق القطاعي بمحافظة السويس، وفق بيان أسعار سوق الأنصاري، على النحو التالي:

الباذنجان الرومي 5 إلى 7 جنيهات

الباذنجان الأبيض 7 إلى 9 جنيهات

الطماطم من 5 إلى 8 جنيهات

البطاطس من 6 إلى 10 جنيهات

الباذنجان البلدي من 6 إلى 8 جنيهات

البصل من 5 إلى 10جنيهات

الجزر من 5 إلى 7جنيهات

الفاصوليا من 7 إلى 10 جنيهات

الفلفل الرومي البلدي من 8 إلى 12 جنيها

الفلفل الألوان 15 إلى 20 جنيها

الملوخية 5 إلى 7 جنيهات

الخيار البلدي 5 إلى 8 جنيهات

البامية من 20 إلى 25 جنيها

البسلة 15 جنيها

السبانخ 7 جنيهات

القلقاس من 7 إلى 10 جنيهات

البطاطا من 5 إلى 7 جنيهات

الثوم من 10 إلى 15 جنيها

القرنبيط 6 جنيهات

الكوسة من 8 إلى 10 جنيهات