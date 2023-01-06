بعد شهادة الـ25%.. «المركزي» يرفع الفائدة على أذون الخزانة لـ20.8%

ارتفع العائد على أدوات الديّن قصيرة الأجل «أذون الخزانة المصرية»، آجل عام إلى 20.88% لأول مرة مقتربًا أكثر لشهادة الـ25% التي طرحها كلًا من بنكي الأهلي المصري ومصر الحكوميين.

بحسب نتائج العطاءات المطروحة من جانب البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية أمس الخميس، فإن بنوك ومؤسسات تقدمت بطلبات بلغت 202 طلبات اكتتاب في أذون «العام»، وطلبوا سعر فائدة 25.06% بعد يوم واحد من طرح بنكا الأهلي ومصر الحكوميان شهادة الـ25% الأربعاء.

البنك المركزي يرفع الفائدة

وتقدمت البنوك والمؤسسات بطلبات اكتتاب بلغت 244 طلبًا لشراء أذون خزانة آجل 6 أشهر، وطلبت سعر الفائدة 25%، في حين وافق البنك المركزي المصري على 20.88% عائدًا على أذون «العام»، و20.59% عائدًا على أذون 6 أشهر.

43.5 مليار جنيه

كان البنك المركزي المصري طرح أمس، عطاءات لبيع أذون خزانة آجل 6 أشهر بمبلغ 20.5 مليار جنيه، و23 مليار جنيه عطاءات لأذون «العام»، وذلك للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.

كان بنكا الأهلي ومصر الحكوميان، طرحا شهادة ذات عائد مرتفع 22.5% بدورية صرف شهرية، وشهادة 25% بدورية صرف سنوية لمدة عام، من فروعهما بجميع المحافظات.

وتمتاز أذون الخزانة المصرية بقِصر مدة الطرح، فتطرح مرتين أسبوعيًا، بآجال 3، 6، 9 شهور وسنة، ويمكن كسرها في المزاد التالي.