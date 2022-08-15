مليونير من ورق.. حكاية «أبو الدهب» قائد عصابة طباعة النقود في 3 محافظات

«يا باشا كله ورق في ورق».. بهذه الكلمات صرخ «خ.ا.ل» 44 سنة، يحمل جنسية دولة أجنبية، عقب ضبطه ومعه مبلغ مالي كبير بمعرفة قوة من الأمن الوطني وأمن القاهرة بالاشتراك مع فريق بحث من قطاعي أمن الجيزة والأمن العام، كان المتهم قد ضبط في شقة بمنطقة الدقي بالجيزة، وبحوزته كمية كبيرة من العملات المقلدة، خاصة العملة المصرية، بالإضافة إلى كمية من مخدر الأيس.

عصابة أبو الدهب

المتهم يعرف في العمارة التي يقيم فيها بـ«أبو الدهب» لكثرة ارتدائه مشغولات ذهبية، تبين من خلال التحقيقات أنه يقود عصابة مكونة من عدد من المتهمين بعضهم من جنسيات أجنبية يتولون تزوير الأموال وطبعاتها وترويجها عبر صفحة على «فيس بوك»، يديرها متهم آخر مقيم بمنطقة الخانكة في القليوبية، وفي اعترافاته قال المتهم إنه قام بشراء المبالغ المالية المضبوطة بحوزته مقابل مبلغ مالي صحيح من أحد الأشخاص، والذي يدير صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».

الوصول إلى العقل المدبر

توصلت التحريات إلى القائم على إدارة تلك الصفحة، والمقيم في دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية وقيامه بإنشاء وإدارة تلك الصفحة لترويج العملات الوطنية المقلدة مقابل مبالغ مالية صحيحة، فتحركت مأمورية أمنية وتم القبض على المتهم الثاني أحمد .ي، 38 سنة في أثناء بمنطقة الخانكة بالقليوبية، وبحوزته من العملات الوطنية المقلدة من فئات مختلفة و هاتف محمول، وقال إنه حصل على المبالغ المزورة شخص يدعى «ج. ط» 36 سنة و تعرف عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي نظير حصوله على عمولة.

وباستهداف الأخير، أمكن ضبطه يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزته مبالغ مالية مقلدة من عدة فئات مختلفة وبعض الأدوات المستخدمة في عمليات التقليد والتزوير وهاتف محمول، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات الوطنية