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«المتحدة للخدمات الإعلامية» تهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

كتب:

أحمد عبد الرحمن
01:48 م | الجمعة 06 يناير 2023
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

تتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للإخوة المصريين المسيحيين ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما تتمنى لمصرنا الغالية مزيد من المحبة والسلام.

وفي سياق آخر، يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الجمعة، قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء وكبار رجال الدولة. 

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