«المتحدة للخدمات الإعلامية» تهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

تتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للإخوة المصريين المسيحيين ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما تتمنى لمصرنا الغالية مزيد من المحبة والسلام.

وفي سياق آخر، يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الجمعة، قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء وكبار رجال الدولة.