خالد الجندي يشيد بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «أخلاقنا الجميلة»

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحت عنوان «أخلاقنا الجميلة»، موضحًا أن العودة للأخلاق الحميدة والجميلة تعتبر فريضة شرعية ولهذا نشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على هذه الحملة المباركة.

يجب توطين الأخلاق في قلوب الناس

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الأخلاق فريضة يجب توطينها في قلوب الناس، «15% من القرآن الكريم أحكام، والباقي كله أخلاقيات، وهو ما أكده عدد كبير من علماء الأمة».

الشركة المتحدة تطلق مبادرة «أخلاقنا الجميلة»

وفى إطار الدور المجتمعي المهم، أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة جديدة بعنوان «أخلاقنا الجميلة» على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة والمعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.