محطة تحلية المياه بالغردقة.. أهم مشروعات الرئيس لتنمية الصعيد لإنتاج 80 ألف متر

محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة هي واحدة من أهم َوأكبر محطات تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط، وتعد واحدة من إنجازات الدولة والمشروعات القومية الكبرى للرئيس السيسي لتنمية الصعيد فى قطاع المياه، التي وفرت كميات كبيرة من المياه تقدر 80 ألف متر مكعب يومياً مياه تحلية بجودة عالية جدآ، ومعها الشعور بالأمان لمواطن البحر الأحمر خاصتا تغذية مشروعات سياحية التي تعول عليها مدن البحر الأحمر.

محطة اليسر تحلية المياه بالغردقة

افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى يناير من عام 2018، وتكلفت نحو مليار جنيه بطاقة إنتاجية 80 ألف م3 من المياه يوميًا، لتكون أكبر محطة تحلية في مصر، وعقب تشغيل محطة تحلية اليسر، وفرت المياه المنتجة منها الأمان المائي لأغلب مناطق مدينة الغردقة.

مدير محطة اليسر: توفير المياه طوال الـ 24 ساعة بالغردقة

يوضح المهندس حازم ترك، مدير محطة اليسر لتحلية المياه بأن مدينة الغردقة، كانت تعاني فقرا مائيا منذ نشأتها، وتعتمد على ضخ مياه النيل عبر خطى قنا والكريمات، وبدأ بناء المحطة في يناير بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير المياه خلال 24 ساعة

وأشارت إلى أن محطة اليسر تم تنفيذها على أعلى مستوى طبقا للمواصفات العالمية لمحطات تحلية مياه البحر، وتتم على 3 مراحل وفقا لمواصفات عالمية، وتتكون المحطة من ثلاثة أجزاء، تبدأ بالمأخذ البحرى لنقل مياه البحر عبر أنفاق تحت الأرض، لتصل إلى وحدة التحلية التى ستعمل وفق أحدث النظم العالمية فى تحلية مياه البحر وتنتج المياه الصالحة للشرب.

جميع المراحل تتم آليا دون تدخل الأيدي البشرية

وأضاف أن جميع المراحل تتم آليا دون تدخل الأيدي البشرية، حتى لا تكون هناك مساحة لتلوث المياه والأعمال التى نقوم بتنفيذها فى المحطة تتم وفق أحدث الأساليب العلمية.

وأكد أن محطة اليسر هي ثانى محطة على مستوى الجمهورية تعمل بنظام المعالجة النهائية «فلاتر الكالسيت»، ونظام حقن ثانى أكسيد الكربون لمعالجة المياه طبقًا للمواصفات القياسية لوزارة الصحة، للحفاظ على جودة المياه ومطابقتها لمنظمة الصحة العالمية.

جهود لتوفير بدائل الموارد المائية

ومن جانبه أشار اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الدولة تبذل جهداً كبير للعمل بالبدائل المطروحة لتجاوز الفجوة المائية التى نعانى منها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية للاستهلاك المياه، وذلك من خلال توظيف تحلية المياه كمورد مائى استراتيجي، مؤكدا أن إنشاء محطة اليسر بتقنيات وطاقة إنتاجية كبيرة سد العجز فى مياه الشرب.

وأوضح: منذ عدة سنوات كانت ترد شكاوى متكررة من نقص المياه الوارده من قنا والكريمات لمدينة الغردقة، حيث كانت تعتمد الغردقة على خطى قنا والكريمات كمورد للمياه، واستطاعت الدولة أن تنشأ محطة اليسر ضمن المشروعات القومية الكبرى وتوفر المياه للأهالي، والمشروعات السياحية الكبيرة.