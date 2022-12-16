محطات تحلية المياه.. ركائز للتنمية بالمحافظات الساحلية

«الدولة لديها تصور شامل لبناء محطات تحلية المياه فى المدن الساحلية الجديدة، وتنفيذ المدن العمرانية الجديدة يتم وفق تصور شامل لحماية الشواطئ المصرية»، بهذه الكلمات عبّر الرئيس عبدالفتاح السيسى عن أهمية محطات تحلية مياه البحر، سواء بالنسبة للمدن الساحلية أو الجديدة بشكل عام، مشيراً خلال افتتاح محطة التحلية بمدينة المنصورة الجديدة قبل أيام، إلى أنها تأتى فى إطار خطة الدولة لبناء محطات تحلية على المدن المطلة على البحر المتوسط، بحيث تكون فى النهاية مياه النيل مخصّصة للاستخدام داخل محافظات الجمهورية غير الساحلية لمواجهة معدلات النمو السكانى المحتمَلة خلال الخمسين عاماً القادمة.

وتعد محطة تحلية مياه البحر بالمنصورة أول محطة من هذا النوع فى الدلتا وآخر محطة جرى افتتاحها قبل أيام، ضمن مخطط استراتيجى يهدف إلى تغطية احتياجات مياه الشرب حتى عام 2050 وتوفير 8.85 مليون م3/يوم.

وترصد «الوطن» فى هذا الملف خطة الدولة وجهود الحكومة لتنفيذ محطات تحلية المياه بالمدن الساحلية والجديدة، ونتحدث إلى مسئولين وخبراء للتعرّف على التحديات التى تواجه تلك المشروعات العملاقة ودورها فى دعم خطط التنمية المستدامة وتعويض الفقر المائى ونقص حصة الفرد من المياه.