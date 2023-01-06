حصاد «الوزراء» في أول أسبوع من 2023: تسهيل الإفراج عن السلع بالمواني

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 31 ديسمبر 2022 حتى 6 يناير 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار فيما يخص قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يخص الحوكمة الاقتصادية الشاملة؛ حيث يهدف التعديل الثاني إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة اليابان فيما يتعلق بالتمويل المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي ( جايكا)؛ لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة، في سائر أنحاء الجمهورية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية، وصرف التعويضات النقدية، في إطار عمل اللجنة الوطنية الخاصة بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، كما تمت الموافقة على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد مع حكومات المناشئ المصدرة لسلع الأقماح وزيوت الطعام، وكذا الشركات والموردين لهذه السلع المسجلين بسجل الموردين لدى الهيئة، وذلك في حدود المبالغ المالية المتاحة لدى الهيئة؛ بغرض شراء السلع الغذائية المستوردة من الخارج للعام المالي الحالي.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمتابعة عدد من الملفات مثل إصدار الرخصة الذهبية، وتحديث الخريطة الاستثمارية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة خطوات ميكنة مستشفيات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وذلك بحضور وزير الصحة والسكان، ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، ومستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن اجتماع لمتابعة إجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ المختلفة، وكذا نظام التسجيل المسبق للشحنات"ACI"، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية، والتجارة والصناعة، ووكيلي محافظ البنك المركزي، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ومدير صندوق تنمية الصادرات، إلى جانب اجتماع لاستعراض مخطط مشروع مدينة صناعية تتم إقامتها في مدينة "أكتوبر الجديدة"، حيث شدد أن الحكومة لن تكسب جنيهًا واحدًا من ثمن الأراضي الصناعية، وأن الأهم هو التنمية وسرعة تشغيل المصانع، وذلك بحضور وزيري الإسكان، والصناعة والتجارة، ورئيس "هيئة التنمية الصناعية"، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "السويدي إليكتريك"، والرئيس التنفيذي لـ "مجموعة السويدي للتنمية الصناعية".

كما تضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس قطاع الاستثمار بـ "صندوق مصر السيادي"، ومسئولي الوزارات المعنية، فضلاً عن اجتماع لاستعراض الترتيبات الخاصة بمشاركة مصر كضيف شرف في فعاليات القمة العالمية للحكومات، التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن الجانب الإماراتي وزير شؤون مجلس الوزراء، ووزيري الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وعدد من المسئولين الحكوميين من الجانبين المصري والإماراتي، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة "سكاتك النرويجية" في مصر، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك النرويجية"، والمدير العام الإقليمي للشركة، كما ترأس الاجتماع الأسبوعي؛ حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع، ومنافذ وشوادر "أهلا رمضان".

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير توجه إلى محافظة الإسكندرية لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بهذا الشأن، وذلك برفقة وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، كما تفقد ومرافقوه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض على رصيف 55-62 بميناء الإسكندرية لمتابعة التجهيزات النهائية للمحطة، والمتوقع البدء في تشغيلها بشكل تجريبي في النصف الثاني من يناير 2023، فضلاً عن متابعة ومرافقوه إجراءات الافراج الجمركي عن السلع والبضائع بميناء الإسكندرية، كما تفقد أعمال الشحن والتفريغ للحاويات بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، في حين تفقد ومرافقوه مشروع إنشاء كباري فوق أهوسة المالح، والذى يأتي في إطار خطة لتعظيم نقل البضائع والمنتجات الزراعية والصناعية عبر النقل النهري والسكك الحديدية من أماكن الإنتاج والتصنيع والزراعة إلى الموانئ البحرية، كما عقد مؤتمر صحفي بميناء الإسكندرية خلال متابعته سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، حيث أوضح أنه من 24 حتى 30 ديسمبر 2022 تم خروج سلع وبضائع بقيمة 1.236 مليار دولار ليصل إجمالي المفرج عنه إلى أكثر من 6 مليارات دولار في شهر.

يأتي هذا بالإضافة إلى تلقي تقرير أعده رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، حول جهود اللجنة في التعامل مع استغاثات المواطنين خلال عام 2022، حيث أشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في سبيل رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الخدمات الطبية والعلاجية، فيما قام بإرسال برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أعرب خلالها لقداسته ولجميع المواطنين الأقباط عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة، بجانب تقديم عرض حول الجهود المبذولة لتنمية محافظة سوهاج، وصعيد مصر بوجه عام، جاء تحت عنوان ( صعيد مصر على أجندة التنمية المستدامة)، وذلك خلال تشريف فخامة رئيس الجمهورية، المحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات

كما زيارة المقر البابوى بالقاهرة، حيث هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، فضلا عن استعراض تقرير من رئيس هيئة تنمية الصعيد حول جهود الهيئة بمحافظات الوجه القبلي في مختلف محاور التنمية، حيث أكد تضافر جهود مختلف الجهات بهدف دفع جهود التنمية فى الصعيد بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين

أما عن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء مع وزير الصحة والسكان لمتابعة جهود هيئة الإسعاف المصرية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك بحضور رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس هيئة التأمين الصحي، فضلاً عن لقاء مع محافظ الجيزة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في عدد من القطاعات بنطاق المحافظة مثل مشروعات محاور الطرق، وساحات انتظار السيارات الملاكي، إلى جانب لقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وهى جهود توفير مختلف المنتجات البترولية، وإجراءات وخطوات تحقيق التوافق البيئي للحفاظ على الموارد وحماية البيئة، بالإضافة إلى لقاء مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة الراهنة مثل مشروع تطوير محالج القطن، ومصانع الغزل والنسيج، وخطة تطوير واستغلال الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.