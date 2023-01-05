مدبولي: إنشاء وتطوير 32 مركز ومستشفى ووحدة صحية في سوهاج بـ5.4 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ سوهاج كان لها نصيب جيد في رفع وتطوير كفاءة المنشآت الصحية، حيث جرى تطوير وإنشاء 32 مركزا ومستشفى ووحدة صحيّة بتكلفة إجمالية 5.4 مليار جنيه، سواء للإنشاءات والتجهيزات، وهذا بعيدا عن مشروعات حياة كريمة.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج، أن مستشفى سوهاج الجامعي سيتم افتتاحها اليوم تحت إشراف الرئيس السيسي، متابعًا: «كل المنشأت والمراكز والوحدات تم تجهيزها ومدها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية لكي تقدم الخدمات لكل الأهالي».

وأشار: «الرئيس السيسي تفقد اليوم الوحدة الصحية المتواجدة بقرية أم دومة ومبنيى االإسعاف والمطافئ، والتي تمثل خدمات أساسية يتم إدخالها في كل قرية من قرى مصر»، مضيفًا: «الرئيس السيسي وجه هيئة المجتمعات بتنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بالمراكز الصحية المتخصصة في عدد من مدن الجمهورية وصلت نسبة إنجاها 90% وعلى وشك الانتهاء منه، وذلك على غرار مستشفى أبو الريش»، متابعًا : «تم الاتفاق مع جامعة سوهاج لكي تبدأ في تجهيزه وتشغيله في أقرب فرصة لتقديم خدمات طبية متميزة على غرار مستشفى أبو الريش في القاهرة التعليمية التابعة لجامعة القاهرة.

وتابع: «أنه باكتمال تلك المستشفى سيكون لدينا مستشفى متخصصة على أعلى مستوى في محافظة سوهاج لخدمة أهاليها والمحافظات القريبة أيضًا»، مشيرًا إلى: «مستشفى سوهاج الجامعي سعتها 300 سرير مجهزة على أعلى مستوى لخدمة أهالي سوهاج خلال الأيام القادمة».