مدبولي: سوهاج تعاني مشكلات كبيرة في الطرق.. ونعمل على حلها بـ«حياة كريمة»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الطرق الداخلية في سوهاج والمحاور الرئيسية، عانت من مشكلات كبيرة خاصة في أيام الشتاء الجديدة، موضحا أنّه كان من الصعب على الأهالي الخروج لعدم توافر شبكة طرق، وهو ما نعمل عليه الآن من خلال مشروعات حياة كريمة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج، أنّ الدولة نفذت 360 كيلومتر طرق جديدة من خلال وزارة النقل، إضافة إلى 245 كيلومتر طرق جديدة رئيسية جار تنفيذها بـ3.5 مليار جنيه، إلى جانب رفع كفاءة شبكات طرق وصلت لنحو 683 كيلو من الطرق، و23 كوبري ونفقا بإجمالي 1.2 مليار جنيه داخل المحافظة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ محور طامة أحد أهم افتتاحات اليوم الذي سيشرف الرئيس عبدالفتاح السيسي على افتتاحها، مشيرا إلى أنّ مشكلة الصعيد الأساسية تكمن في بعد المسافات بين الكوبري والآخر، والتي قد تصل إلى 100 كيلو.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّ صعوبة الانتقال وبعد المسافات بين المنازل والمدارس، أحد أسباب عدم استكمال التعليم، لذلك كانت يتم الاكتفاء بالتعليم الأساسي فقط، وهذه مشكلة كبيرة إضافة إلى فرص العمل، متابعا أنّ الرئيس السيسي وجّه بإنشاء محاور على النيل في أنحاء الجمهورية كافة، لتقريب المسافات بحيث لا تتجاوز المسافة المحور والذي يليه 25 كيلومتر.

وأكد مدبولي، أنّ الدولة بدأت تنفيذ 34 محورا عرضيا، منها 22 في الصعيد، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 8 بالفعل»، ومن بين المحاور التي جرى تنفيذها، «المستشار عدلي منصور، وبني مزار بالمنيا، وسمالوط، وبيروت، وقوس، وجرجا، وكلابشة، وطما» وغيرها.