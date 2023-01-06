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رئيس الوزراء يهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

كتب:

محمد مجدي
05:44 م | الجمعة 06 يناير 2023
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء،  على موقع «فيس بوك»،  منذ قليل،  تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء،  للمصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونصت التهنئة على:  «يهنئ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أبناء مصر المسيحيين داخل مصر وخارجها بمناسبة عيد الميلاد المجيد».

وأضافت: «داعيا الله أن يعيد هذه الأعياد على جميع المصريين بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالرخاء والأمن والسلام».

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0bNP78KVfFUqBseF1V2tsRpWAXEV7bym1QeYLGkCTPFFqHGqRprQu6HyppudVk9aTl&id=100064812882317&mibextid=Nif5oz

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.