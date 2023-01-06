أرباح ميسي على «إنستجرام» بعد الصورة التاريخية في كأس العالم.. رقم خيالي

بعدد إعجابات تخطت 74 مليون، حققت الصورة التاريخية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد التتويج بكأس العالم 2022، رقمًا قياسيًا، بالحصول على أعلى نسبة إعجاب في تاريخ «إنستجرام»، ليحقق البرغوث مكاسب طائلة، وصلت إلى 10 ملايين دولار، بحسب ما نشرته شبكة «مونت كارلو الدولية»، نقلًا عن موقع «hopper»، المتخصص في حساب أرباح ونسب المشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ الصورة التي نشرها ميسي وهو يرفع كأس العالم، أثناء احتفالات الأرجنتين في ملعب لوسيل بقطر، دعمت العديد من شركات الإعلانات ما ينشره اللاعب عبر «إنستجرام»، ليحقق أكثر من 10 ملايين دولار من 6 منشورات مدعومة إعلانيًا، إذ يحصل النجم الأرجنتيني على مليون و700 ألف دولار، لكل صورة عبر «إنستجرام».

وأكدت الشبكة الفرنسية، أن ليونيل ميسي، يمكن أن يزيد العائد المطلوب على مشاركاته، إذا أراد ذلك، كما زاد عدد متابعي ميسي على موقع الصور الشهير لتصل إلى 415 مليون مشترك، ووصلت صافي أرباحه على «إنستجرام» منذ بداية إنشاء حسابه إلى 400 مليون دولار.

«ميسي» والكأس الأصلية

صحيفة «كلارين» الإنجليزية، نشرت أن الكثير من مشجعي الأرجنتين أكدوا أن الكأس الذي رفعها ميسي في قطر، بعد فوز بلاده على منتخب فرنسا بضربات الجزاء كانت مزيفة، وحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على تسليم اللاعب النسخة الأصلية للمرة الأولى للتصوير، ثم أخذت منه وتم إعطاءه نسخة مقلدة لرفعها مع أصدقائه.

«ميسي» يعود لتدريبات باريس سان جيرمان

كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عاد إلى تدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد حصوله على راحه منذ مباريات كأس العالم، واستقبله زملاؤه بالترحاب، ويستعد لبدأ مباريات الدوري الفرنسي الأسبوع المقبل.