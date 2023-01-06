رئيس «المصريين الأحرار» في احتفال الإنجيلية بعيد الميلاد: وحدة مصر أساس وركيزة البناء

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في احتفالات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بأعياد الميلاد المجيدة، وترأس الاحتفال الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة بالإنابة عن الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة، والدكتور القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.

وترأس وفد الحزب الدكتور عصام خليل، رافقه الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وإسلام الغزولي نائب رئيس الحزب، وريمون ناجي عضو المكتب السياسي، واللواء حاتم باشات عضو الهيئة العليا، ووحيد وجيه عضو الهيئة العليا، وبهاء جرجس مساعد مسؤول خدمة المواطنين بالقاهرة.

وقدم رئيس الحزب، التهنئة للكنيسة وأبنائها بمناسبة الأعياد، وأعرب عن تمنياته بالشفاء للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، الذي تغيب لظروف مرضية.

وأعرب عن تمنياته أن تظل مصر واجهة السلام في عيد الميلاد المجيد تبعث برسالة للجميع أن وحدة مصر الأساس وركيزة البناء وقاعدة السلام الحقيقية التي يتعين إعلاؤها في كل البلدان والدول.