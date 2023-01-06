تكثيف حملات النظافة بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد بكفر الشيخ

كثفت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ أعمال النظافة اليوم الجمعة 6 يناير، بالتزامن مع احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

ونشرت قطاعات النظافة بالوحدات المحلية، معدات الحملات الميكانيكة في الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية بالمراكز والمدن، لرفع مستوى كفاءة النظافة بكافة القطاعات، وبمشاركة مشرفين وعمال قطاع النظافة بكل وحدة محلية.

رفع كفاءة منظومة النظافة العامة بكافة الشوارع

وتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال رفع تراكمات القمامة وتفريغ الحاويات من الأحياء والشوارع والميادين الرئيسية بمراكز ومدن كفر الشيخ، كما تم رفع مئات أطنان القمامة والمخلفات والأتربة وتسوية الشوارع، وذلك باستخدام معدات الوحدات المحلية، ونقلها للمقالب العمومية بكل وحدة محلية، فضلاً عن مواصلة أعمال التجميل في محيط كافة الكنائس.

خطة كفر الشيخ للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

ووضعت محافظة كفر الشيخ، في وقت سابق، خطة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2023، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء كافة الأجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات، وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة لسير العمل، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.