عصام خليل: اهتمام الرئيس السيسي بالصحة والبحث العلمي يؤكد إعلاء قيمة المواطن

ثمَّن عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المبادرات الصحية والبحث العلمي في مصر، مشيرا إلى أنها جهود عظيمة جاءت في التوقيت المناسب، خاصة أنه منذ أيام قليلة كان الرئيس يتابع باهتمام المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، للطبقات الأكثر احتياجا، واليوم يتابع، المنظومة الصحية بكل مناحيها وعناصرها.

مصر خالية من فيروس سي

وأضاف خليل لـ«الوطن»: «نستشف من هذا أمرين، الأول أن الرئيس لا يكتفي فقط بوضع الحلول الحذرية، وخاصة أن الرئيس يتابع الموقف بعد أن ينتهي خوفا من عودته، على غرار فيروس سي، فبعد أن أصبحت مصر خالية من فيروس سي، يتابع الخطوات التي تمنع عودته مرة أخرى، كما أننا نشاهد تقدير الرئيس بالمرأة واهتمامه، بالأورام الخاصة بالمرأة وتطوير معهد لأورام الخاص بها في بعض المناطق».

الاهتمام بالأطباء والمنظومة الصحية

وتابع رئيس الحزب أن «هذا يعطينا انطباعا بأن الرئيس يكون على دراية كاملة بكل العناصر الفاعلة بها، كما ظهرت من خلال قرارات الرئيس اهتمامه بالأطباء، والحوافز الخاصة بهم في المنظومة الطبية، باعتباره عنصرا مهما بالمنظومة، وهذا يؤكد على إعلاء قيمة المواطن المصري».

الاهتمام بالذكاء الاصطناعي في مصر

وأوضح خليل أن اهتمام الرئيس بـ الذكاء الاصطناعي، ضمن لقائه رسالة ترسل طمأنينة للشعب المصري، حتى وإن كان هناك صعوبات شديدة، وهي موجودة بالفعل ليست في مصر فقط بل على المستوى العالمي سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، صحية، نتيجة للضغوط الاقتصادية، لكن يوجد لدينا قيادة سياسية لا تدخر وسعا، وتبذل كل غالٍ من أجل أن تخفف من هذه الأعباء، مؤكدا أن الحزب ينظر إلى هذه الجهود بكل تقدير واحترام وتأييد.