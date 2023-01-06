منسق بيت العائلة: مصر ضربت النموذج الأمثل في تحقيق معنى المواطنة

احتفلت الكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، بحضور القس سامح موريس، رئيس الطائفة، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والسيد عبد العزيز الشريف، نائباً عن الرئيس السيسي وأمين رئاسة الجمهورية، وعدد من مندوبي الوزراء والمسؤولين والفنانين والصحفيين.

منسق بيت العائلة: المشاركة في أعياد يعد نموذجا للمحبة بين المصريين

وعلى هامش الاحتفال قال محمد أبو زيد الأمير، منسق بيت العائلة المصرية ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إننا نشارك اليوم في احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، وتمثل تلك المشاركة في أعياد الميلاد نموذجاً للمحبة والتعايش بين المصريين».

تحقيق التعايش السلمي في ظل حكم الرئيس السيسي

واستكمل منسق بيت العائلة أن مصر ضربت النموذج الأمثل في تحقيق معنى المواطنة الحقيقية وتحقيق معنى التعايش السلمي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، والذي يسعى لبناء جمهورية جديدة لكي تكون مصر ومصريين أقوى وأفضل خلال السنوات القادمة.

واختتم بتهنئة المصريين والأقباط بعيد الميلاد المجيد داعياً أن يكون عاماً سعيداً على المصريين جميعاً.

وأعلن القس سامح موريس خلال احتفالية الكنيسة الإنجيلية بكل حزن اعتذار الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، عن المشاركة في احتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد لإصابته بفيروس كورونا منذ 7 أيام، ولكنه لم تظهر عليه أي أعرض، ولكنه حرص على عدم الاختلاط مع أحد حرصا منه على الحضور.