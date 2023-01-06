راعي كنيسة قصر الدوبارة: السيد المسيح أوصنا بالسلام

شارك القس سامح موريس، راعي كنيسة قصر الدوبارة بالتحرير، في الاحتفال بعيد الميلاد، وألقى كلمة حول مفردات السلام التي رسَّخها السيد المسيح.

رحب موريس في بداية كلمته بالحضور وهنأهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم قرأ بعض الآيات الكتابية.

وتناول خلال كلمته رئيس السلام السيد المسيح الذي جاء وأهدى العالم السلام، متابعاً أن كلمة عمانوئيل والتى تعني الله معنا وليس ضدنا، والصراعات التى يعيش فيها العالم والصراعات الداخلية التى تدور داخل الإنسان.

وقال إن السيد المسيح أوصى بمحبة الأعداء والسلام بين البشر، مشيراً إلى الفتوى الهدامة بعدم التهنئة بالأعياد، متابعاً أن المسيح أوصى بالمحبة والسلام، موضحاً أن المحبة تطرح الخوف.

واختتم كلمته بالصلاة من أجل السلام والمحبة.