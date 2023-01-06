بعد اعتذاره عن حضور عيد الميلاد.. اعرف رسالة القس أندريه زكي لهذا العام

أعلنت الطائفة الإنجيلية عن اعتذار الدكتور القس أندريه زكي عن حضور احتفالية عيد الميلاد المجيد المقامة بقصر الدوبارة اليوم الجمعة، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وكانت جريدة «الوطن» قد التقت خلال الأسبوع الماضي بالقس أندريه زكي، والتي تحدث عن كلمته التي كان من المفترض أن يلقيها في احتفالية اليوم والتي كانت تحمل عنوان «عمانوئيل» أو الله يتضامن معنا.

رسالة عيد الميلاد لهذا العام تأتي تعقيبًا على الظروف التي يشهدها العالم

وقال القس أندريه إن رسالة عيد الميلاد لهذا العام تأتي تعقيبًا على الظروف التي يشهدها العالم من حروب وأوبئة، ستكون حول أحد أهم معاني الميلاد وهو «عمانوئيل» والتي تعني الله معنا، أو فكرة التضامن، والتي تضمن بعدين رئيسين الأول هو أن الله يتضامن معاً في كل التحديات التي نمر بها، وهو ما يجعنا نركز على البعد الثاني وهي أن التضامن الإلهي يتطلب تضامنا بشريا فعلينا أن نتضامن مع بعضنا البعض.

وأضاف أن فترات الأعياد لها طبيعتها الخاصة، فالرجاء في المسيحية له معنى عميق، ومنها «أنه حتى لو لم تتغير الظروف فنحن نثق في الله» أنه معانا، ففي الوقت الذي قد نتأثر بالظروف، لكن الرجاء والاتكال على الله، هي النعمة التي تجعلنا نشعر ببهجة العيد.