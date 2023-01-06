المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد».. طرح كميات إضافية من السلع بأسعار مخفضة

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، مقطع فيديو يوضح تفاصيل فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة «كلنا واحد» برعاية رئيس الجمهورية، لتوفير السلع بأسعار مخفضة، ضمن منظومة «أمان»، وطرح كميات إضافية من السلع الغذائية عبر منافذها المتحركة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة.

وتحرص الوزارة في إطار المبادرة على توزيع مساعدات عينية على المواطنين في المناطق الحضارية والأشد احتياجًا، إذ تأتي المبادرة استمرارا لمنظومة «أمان» في طرح كميات إضافية من السلع الغذائية عبر منافذها المتحركة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة كما تحرص الوزارة في إطار المبادرة على توزيع مساعدات عينية على المواطنين في المناطق الحضارية والأشد احتياجا.

وتوفر مبادرة «كلنا واحد» السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، إضافة إلى أنه جرى الاتفاق مع مسؤولي 5 كيانات كبرى وموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات التي لا تتوافر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع، خلال فترة المبادرة.