الرئيس السيسي في عيد الميلاد: كل التقدير والاحترام للبابا تواضروس الثاني

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عيد الميلاد المجيد، مناسبة جميلة وسعيدة: «المفروض أقولكم كل سنة وأنتم طيبين، وأدي الفرصة لقداسة البابا، وبوجه له كل التقدير والاحترام والاعتزاز والله، وليكم كلكم».

وأضاف الرئيس خلال زيارته لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، والمذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «أنتم ماتعرفوش مدى المحبة والتقدير والاعتزاز اللي بقدر بيه قداسة البابا، وده مش من فراغ، وأنا قولت المرة اللي فاتت كلام كلنا فاكرينه».