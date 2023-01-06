الرئيس السيسي يهنئ المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك» بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلًا: «كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن، وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدًا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية».

وتابع: «إنني أدعو في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان.. كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائما وأبدا في أمن وأمان».