الرئيس السيسي يصل كاتدرائية ميلاد المسيح لحضور قداس عيد الميلاد المجيد

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وتهنئة الإخوة الأقباط والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعيد.

البابا تواضروس الثاني يترأس القداس

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم السادس من يناير، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وحضر عدد من كبار رجال الدولة والمسؤولين والوزراء ومندوبي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وعدد من الدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الشخصيات العامة، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.