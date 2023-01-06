«عظـة الجبل».. رسائل المسيح «الراعي الصالح» لخلاص البشرية

المحبة والتسامح والإخاء والإيمان الخالص رسائل السيد المسيح لأتباعه على الأرض، والتى نفّذها على مدار حياته على الأرض، ولخّص جوهرها فى ما عرف باسم «الموعظة على الجبل» أو «عظة الجبل»، حيث أرسى المبادئ الرئيسية للمسيحية، التى عرفت بعد ذلك باسم «شريعة العهد الجديد».

فبعد أن نشر المسيح جزءا من رسالته اجتمع مع تلاميذه وأتباعه على أحد جبال الجليل، والتى يُقال إنها حالياً بالقرب من «كفر ناحوم»، وألقى عليهم تعاليمه، تناول فيها 21 قضية تمثل جوهر المسيحية، وذُكرت بنفس التفاصيل تقريباً فى إنجيلى متى ولوقا.