رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«عظـة الجبل».. رسائل المسيح «الراعي الصالح» لخلاص البشرية

كتب:

منى السعيد
09:25 م | الجمعة 06 يناير 2023
الرحلة المقدسة

الرحلة المقدسة

المحبة والتسامح والإخاء والإيمان الخالص رسائل السيد المسيح لأتباعه على الأرض، والتى نفّذها على مدار حياته على الأرض، ولخّص جوهرها فى ما عرف باسم «الموعظة على الجبل» أو «عظة الجبل»، حيث أرسى المبادئ الرئيسية للمسيحية، التى عرفت بعد ذلك باسم «شريعة العهد الجديد».

فبعد أن نشر المسيح جزءا من رسالته اجتمع مع تلاميذه وأتباعه على أحد جبال الجليل، والتى يُقال إنها حالياً بالقرب من «كفر ناحوم»، وألقى عليهم تعاليمه، تناول فيها 21 قضية تمثل جوهر المسيحية، وذُكرت بنفس التفاصيل تقريباً فى إنجيلى متى ولوقا.

 

اقرأ المزيد:

الأنبا إرميا يكتب: «المحبة.. التسامح.. السلام»

السيسي: أبناء الشعب المصري عليهم الاجتهاد لتأصيل المحبة في نفوسنا جميعا

أناشيد المحبة

إشادة قبطية بعدد «الوطن» عن العذراء مريم.. يرسخ قيم المحبة

مؤسس فرقة المولوية المصرية: جلال الدين الرومي زعيم دولة المحبة.. وسموه الروحي سر خلوده
بقلم منى السعيد