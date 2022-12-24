إشادة قبطية بعدد «الوطن» عن العذراء مريم.. يرسخ قيم المحبة

نال عدد جريدة «الوطن» الصادر اليوم السبت، استحسان المسيحيين بعدما خصصت الجريدة 5 صفحات كاملة عن العذراء مريم احتفالا بها خلال شهر كيهك الجاري، تزامنا مع الأعياد المسيحية بعيد الميلاد المجيد، حيث يحتفل الأقباط الكاثوليك بليلة العيد مساء اليوم السبت، بينما يحتفل الأقباط الأرثوذكس ليلة عيد الميلاد المجيد يوم 6 يناير المقبل، وهو الأمر الذي أسعد كافة أبناء الكنيسة في مصر ويعتبرونه ترسيخا لقيم المحبة.

الوكيل البابوي السابق: أول مرة جريدة تخصص تلك المساحة للعذراء

وقال القمص رويس مرقص، الوكيل البابوي بالإسكندرية السابق وراعي كنيسة العذراء مريم بمنطقة غبريال شرق الإسكندرية، إنه اطلع على عدد جريدة «الوطن» ووصفه بـ«الرائع»، لافتاً إلى أنه لأول مرة تخصص جريدة كل هذه المساحة من أجل الحديث عن السيدة العذراء، مستكملا «ربنا يعوضكم ويبارك في كل أعمالكم».

مرقص: سعدنا لتواجد قصة كنيسة العذراء غبريال داخل الملف

وأضاف «مرقص» لـ «الوطن»، أنه من دواعي سروره تخصيص جزءا في الملف عن كنيسة السيدة العذراء بغبريال التي يرعاها، كونها تحتضن سهرات كيهك للأنبا يوأنس من كل عام.

وأوضح أن كنيسة العذراء تهتم جدا بكل مناسبة للسيدة العذراء من أول العام وسهرات كيهك، وتبدأ السهرة من 9 مساء وتنتهي بالقداس 6 صباحا، كل يوم سبت وخميس، مؤكدا أنها تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين، «تكون الكنيسة على آخرها من زحمة الشعب».

وتابع: «يشاركنا من سنة 1991 سيدنا الأنبا يوأنس في سهرة من السهرات، ونصلي لها قداس مخصوص شهريا ونصلي تمجيد كل يوم 21 من الشهر القبطي، وتقوم الكنيسة بعمل نهضة روحية لمدة 15 يوما في فترة صومها في أغسطس من كل عام مع الاحتفال بكل أعيادها على مدار العام».

معيد بالإكليريكية: موضوعات ملف العذراء غنية ومتنوعة

وأثنى بيشوي فخري، معيد في الكلية بالإكليريكية بالإسكندرية لمادة علم الآبائيات، على ما تناولته جريدة «الوطن»، قائلا: «جريدة تحترم لما دونته عن شخصية يحبها الكل في مساحة لم ينلها أحد».

وأضاف «فخري» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن موضوعات ملف العذراء غنية ومتنوعة بين التاريخ والآثار والفلكور والصلوات والمعتقدات، ويعد سبق إعلامي يقول إن «مصر فيها حاجة حلوة».

شاب قبطي: اختيار شخصية العذراء مميز لكونها مكرمة من الجميع

وعلى ذات المنوال، جاء رأي بيشوي صموئيل، شاب وباحث قبطي، حيث يرى أنه من المميز أن توثق جريدة عامة للشعائر والاحتفالات الدينية المسيحية، قائلاً: «حلو جدا في وقت زي ده من السنة أن الجريدة تركز على شعائر المسيحيين وبيعملوا إيه».

وأضاف «صموئيل»، أنه أعجب باختيار العذراء مريم للحديث عنها كونها مكرمة في الأديان المُعتنقة في مصر، مشيرا إلى أن العذراء تتمتع بفضائل عدة وبالتالي فرصة ليستفيد الناس بالقراءة عنها والتعلم منها.