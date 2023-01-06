السيسي: أبناء الشعب المصري عليهم الاجتهاد لتأصيل المحبة في نفوسنا جميعا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كتاب البابا تواضروس يتضمن العديد من الحكم والمواعظ التي تضمن حفظ المحبة بيننا دون تمييز، متابعا: «لابد أن يجتهد الشعب المصري لتأصيل المحبة في نفوسنا جميعا، وإحنا محتاجين دايما نأكد في كل مناسبة إن إحنا كلنا واحد ومفيش أي شكل من أشكال التفرقة بيننا».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته باحتفالات عيد الميلاد المجيد: «كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد».

وواصل الرئيس السيسي: «الحمد لله إحنا ماشيين كويس، وهتلاقوا ناس كتير بتتكلم كلام كتير ولكنهم ميعرفوش، واتكلموا عن قناة السويس وعن حاجات كتير وقالوا هتتباع، ولو فيه حاجة هنعملها بنقولها زي ما بنقول كل حاجة».

وأوضح: «هي مصر لو تعبت هنتخلي عنها؟ اطمنوا وربنا يحفظكم وعيد سعيد ودعواتكم طيبة لنا جميعا ولمصر».