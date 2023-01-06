أسعار السلع في معرض «أهلا رمضان» 2023 بالغردقة.. كيلو الأرز بـ15 جنيها

تشهد أسعار السلع في معرض «أهلا رمضان» 2023 المقام في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، انخفاضا كبيرًا، وتوافدًا كبيرًا من المواطنين حيث موقعه المتميز بجوار موقف السرفيس ومجمع خدمات الدهار وسط مدينة الغردقة.

ويضم «أهلا رمضان» 15 عارضا من التجار والسلاسل التجارية للسلع الأساسية بأسعار مخفضة تحت إشراف الرقابة التجارية بتموين البحر الأحمر والغرفة التجارية.

أسعار السلع في معرض «أهلا رمضان» 2023

كشف أحمد الدقاق، مدير الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، أن أسعار السلع في معرض «أهلا رمضان»، 2023 في متناول المواطن البسيط لافتاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الجمعة أن كيلوا العدس 40 جنيها والمكرونة 18 جنيها.

سجل سعر كيلو الأرز 15 جنيها والسكر 15.

بلغ سعر كيلو الدقيق 18 وكيلو الزيت 40 جنيها.

سجلت سعر كرتونة البيض 80 جنيها.

أكد «الدقاق» أن هناك تراجعًا وخصومات في الأسعار تتعدى 20% فى بعض السلع، تحت إشراف تموين البحر الأحمر بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالبحر الأحمر.

معارض أهلا رمضان بالبحر الأحمر

أشار المهندس ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر بأنه جرى اختيار موقع «أهلا رمضان» بعناية في وسط مدينة الغردقة ليكون مناسبا للمواطنين بجوار موقف السرفيس ومجمع خدمات الدهار.

موضحا في تصريحات لـ"الوطن" أنه بصدد التجهيز لفتح معارض أهلا رمضان بمدن رأس غارب وسفاجا والقصير لخدمة جميع مواطنين البحر الأحمر وسوف تستمر المعارض حتى شهر رمضان المقبل وذلك في مواجهة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل أهالي البحر الأحمر تحت رعاية محافظ البحر الأحمر وإشراف وزارة مديرية التموين بناء على توجيهات القيادة السياسية.