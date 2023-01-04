أرخص فنادق الغردقة لقضاء إجازة نصف السنة.. 177 جنيها للفرد في الليلة

تشهد مدينة الغردقة رواجا سياحيا في إجازة نصف العام الدراسي، حيث ‪ تستقبل آلاف الزائرين المصريين في مختلف الفنادق والمنتجعات، والتي تختلف أسعارها بحسب درجة تصنيفها، ويعتبر فندق المدينة الشبابية من أرخص الفنادق لقضاء إجازة نصف السنة فى الغردقة.

أرخص فندق في الغردقة

وقال أحمد عبدالباسط مدير المدينة الشبابية بالبحر الأحمر، إن الغردقة تضم عشرات الفنادق والمنتجعات السياحية، ويتوافد بها آلاف الزائرين في إجازة نصف العام الدراسي.

وذكر لـ«الوطن»، أن فندق المدينة الشبابية بالغردقة من أرخص فنادق المدينة، ويقع على شاطىء البحر مباشرة بمنطقة الأحياء، ويضم 108 ‪ غرف سياحية، ويتبع وزارة الشباب والرياضة.

177 جنيها في الليلة

وأشار «عبدالباسط» إلى أن سعر الغرفة في المدينة الشبابية بالغردقة مناسب للجميع، حيث أن سعر الغرفة الفندقية في الليلة الواحدة للغرفة الثلاثية 531 جنيها، والغرفة الرباعية 708 جنيهات، موضحا أن سعر الفرد في الليلة لا يتجاوز 177 جنيها.

وأكد «عبدالباسط»، أن أسعار المبيت في فندق المدينة الشبابية بالغردقة بدون وجبات، وأن قيمة الوجبات الثلاثة 180 جنيها.

فندق سياحي في الغردقة

ومن جانبه، كشف فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفندق تم تطويره على طراز سياحي، وذلك بتكلفة بلغت 42 مليون جنيه، حيث افتتحه وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحر الأحمر الصيف الماضي، بهدف زيادة معدلات السياحة الداخلية، مشيرا إلى أن أسعاره مناسبة للجميع.