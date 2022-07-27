ضبط لحوم «مخالفة» بـ100 ألف جنيه داخل منشأة سياحية بالغردقة

تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين البحر الأحمر، برئاسة أحمد الدقاق، من ضبط 638 كيلوجرام لحوم بتلو غير مصرح بذبحها وتداولها بالأسواق، داخل إحدى القرى السياحية بمدينة الغردقة، وذلك قبل تقديمها للنزلاء، تقدر قيمتها بحوالي 100 ألف جنيه، وذلك تحت إشراف ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

ضبط لحوم غير مصرح بذبحها

وأفادت الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، بأنه تم شن عدة حملات تفتيشية على المنشآت السياحية والتجارية بالغردقة، بالتنسيق مع الطب البيطري بالبحر الأحمر، وأسفرت الحملات عن ضبط لحوم كندوز وضاني وجملي مذبوحة خارج المجزر، داخل إحدى القرى السياحية بالغردقة، قبل طهيها وتقديمها للنزلاء، وذلك بالمخالفة للقوانين المنظمة لذبح البتلو في سن معينة، ومنع ذبح الماشية خارج المجازر المعتمدة.

وأوضح البيان أنه تم ضبط كميات من اللحوم البتلو غير مصرح بذبحها وتداولها بالأسواق، بإحدى القرى السياحية بالغردقة، وذلك قبل تقديمها للنزلاء، تقدر تكلفتها بحوالي 100 ألف جنيه.

المرور على محلات بيع اللحوم والدواجن والسوبر مارکت

في سياق آخر، أجرت لجنة من أطباء المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور وحيد محمد شمروخ، رئيس قسم المجازر، وصلاح العمدة، معاون بيطري، بالمرور على محلات بيع اللحوم والدواجن والسوبر مارکت والمطاعم، وأسفرت عن ضبط 28 کيلوجرامًا من الفسيخ، و9 کيلوجرامات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر المخالفين والعرض على جهات التحقيق.