أشهر محل كنافة وقطايف في أسيوط بأيدٍ قبطية: «كلنا واحد»

المحبة والمودة بين المسلمين والمسيحيين ممتدة منذ عقود طويلة بمحافظة أسيوط، فهم يشاركون بعضهم فى المناسبات المختلفة، ولعل محل «كابرى» هو المحل الأشهر والأقدم بمدينة أسيوط الذى يصنع كنافة وقطايف رمضان بأيدى الأقباط.

هانى نظيم، المسئول عن المحل، قال لـ«الوطن»: «بنشتغل منذ 1978، وصاحب المحل والعاملين مسيحيين ومعظم المسلمين يأتون إلى هنا لشراء الكنافة والقطايف لأنه مفيش حاجة اسمها مسلم ومسيحى لأن كلنا شعب واحد وهناك محبة ومودة وأخوة، ومنذ سنوات طويلة وزبائن المحل يأتون لشراء منتجات شهر رمضان من هذا المحل بالتحديد».

هاني نظيم: نعمل منذ 1978 وصاحب المحل والعاملون مسيحيون

فاطمة على، موظفة بمدينة أسيوط، قالت لـ«الوطن»: «ببقى حريصة على شراء احتياجات البيت من المحل، لأنه لا يفرّق بين المسلم والمسيحى، وطول عمرنا مع بعض وبنشارك بعض فى المناسبات المختلفة».

عبده فرغلى، أحد مواطنى أسيوط، أكد أنه يتعاون مع المحل منذ أكثر من 15 عاماً، مضيفاً: «لا يوجد أى تفرقة بين المسلمين والمسيحيين والتعامل بيننا بالمحبة وبيقدموا خامات عالية وجودة عالية فى المخبوزات التى يقدمونها ودائماً الزبائن مبسوطين لما يقدمونه من منتجات جميلة وبنعيّد مع بعض، سواء فى شهر رمضان أو أعياد الميلاد المجيدة».

مجدي محمد: أشتري كل مستلزمات شهر رمضان الكريم من المحل

وأشار مجدى محمد، موظف، إلى أنه على مدار 10 سنوات وهو يحرص على شراء كل مستلزمات شهر رمضان الكريم من المحل لأنه من أفضل المحلات التى تنتج كنافة وقطايف رمضان بجودة عالية ومذاق مميز، مما يجعل الزبائن دائماً يأتون من مختلف القرى والمراكز لمدينة أسيوط لشراء المنتجات، و«العاملون بالمحل جميعهم أقباط لا يفرقون فى البيع والشراء بين المسلم والمسيحى لأننا تربطنا علاقات وحب وجيرة من زمن بعيد».