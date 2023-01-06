نائبة عن التنسيقية: الرئيس السيسي طمأن المصريين خلال احتفال عيد الميلاد

قالت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، يؤكد وحدة صف الشعب المصري، لافتة إلى أن رسائل الرئيس السيسي خلال الاحتفالية جاءت بشكل واضح يحث الجميع على السلام والمواطنة وتأصيل المحبة.

طمأنة الشعب المصري في كل مناسبة

وأوضحت الدكتورة غادة علي، في تصريح لـ «الوطن»، أن الرئيس السيسي، دائم الحرص على طمأنة الشعب المصري في كل مناسبة دينية أو اجتماعية أو سياسية بكل صدق وشفافية، وجدد التأكيد اليوم، بمصارحته للشعب بأن الدولة لا تفعل شيئا دون أن تعلنه وتصارح به المواطن، ورسالته اليوم، ملخصها الطمأنة الصريحة برغم الظروف التي يواجهها العالم.

احتفال عيد الميلاد

وأكدت الدكتورة غادة علي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طمأن المصريين في الداخل والخارج خلال احتفال عيد الميلاد اليوم، لافتة إلى أن الشعب المصري متماسك برغم الظروف التي يشهدها العالم، وذلك ليس جديدا على شعب لم يعرف الانكسار أو الهزيمة بل بقي متماسكا في أصعب الظروف والأزمات على مر التاريخ.

الشعب المصري على قلب رجل واحد

وأشارت نائبة التنسيقية، إلى أن الشعب المصري كان وسيظل على قلب رجل واحد ولم ولن يسمح لأي طرف خارجي أو داخلي أن يشق الصف الواحد أو يؤثر في تلاحم الوطن، مؤكدة أن المصريين قادرين تجاوز العقبات ومواجهة التحديات في ظل الجمهورية الجديدة.