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أستاذة علم نفس تحذر الفتيات من تطبيقات التعارف: أضرارها أكثر من منافعها

كتب:

أحمد حامد دياب
07:45 ص | السبت 07 يناير 2023
الدكتورة رشا الجندي

الدكتورة رشا الجندي

حذرت الدكتورة رشا الجندي، أستاذ علم النفس، من تطبيقات التعارف، مؤكدة أن التعارف نفسه يكون لأهداف إما أخلاقية أو غير أخلاقية، لافتًة إلى أن من يبحثون عن التعارف لأغراض غير أخلاقية أكثر بكثير ممن يبحثون عن التعارف لأغراض أخلاقية.

مستخدمو تطبيقات التعارف لأغراض غير جيدة كثيرون جدًا

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن هذه التطبيقات لم تعد جيدة، خاصة أن مستخدميها لأغراض غير جيدة كثيرين جدًا، مطالبة بغلق الباب أمام مخاطر هذه التطبيقات.

وأشارت إلى أن النسبة الأغلب من السيدات والفتيات يستخدمن تطبيقات التعارف بسبب النقص العاطفي، مؤكدة أن بعض الفتيات تخوض تجربة تطبيقات التعارف من أجل الفوز بعريس محتمل، مشددة على أن ذلك نادرًا ما يحدث.

غالبية الرجال يرتادونها للتسلية وإقامة علاقات غير مشروعة

ولفتت إلى أن أصحاب النوايا السيئة دائمًا يبحثون عن نقاط الضعف لدى الأنثى ليدخلوا منها، مؤكدة أن غالبية الرجال يرتادون تطبيقات التعارف لأهداف غير أخلاقية مثل التسلية وإقامة علاقات غير مشروعة.

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