أستاذ علم نفس لـ«إيمان الحصري»: الرغبة في المغامرة وراء تحديات الطلاب الخطرة

قالت الدكتورة نهى النحاس، مدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية، إن العنف الشديد الذي يلجأ إليه طلاب المدارس كتحدي كسر الرقبة و«تشارلي»، والألعاب الأخرى التي تهدد حياتهم، هو محالوة منهم للبحث عن الإبهار والإثارة والمغامرة، وهو الشيء المتماشي مع تلك المرحلة العمرية.

«النحاس»: ما يقوم به طلاب المدارس له سبب سيكولوجي

وأضافت «النحاس»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه من النادر أن يرى الشخص فردا كبيرا في السن ينجرف لتلك الأعمال، مشيرة إلى أن ما يقوم به طلاب المدارس له سبب سيكولوجي وبيولوجي، ويعود لمنطقة في المخ مسؤولة عن أن يفكر الشخص بشكل عقلاني.

«النحاس»: الطلاب لم يكتمل وعيهم

واستطردت: «هذه المنطقة في المخ لا يتم اكتمالها بشكل كامل قبل ما الشخص يصل لسن الـ19 سنة، وبالتالي فكل التصرفات غير المدروسة لها سبب فسيولوجي أولا وسبب سيكولوجي وهو أن كل طلاب المدارس دائما ما يبحثون عن الإثارة والمغامرة، وزيادة الاستمتاع لإشباع حالة الملل لديهم».

وأوضحت أن هناك فارقا كبيرا ما بين الرقابة والمنح، حيث أن بعض الأهالي يتصرفون بشكل غير عقلاني في مثل تلك الأمور، الأمر الذي دائما ما يعود بالسلب على الطلاب، متابعه: «أخاطب الأهالي اللي أولادهم لسه أطفال قبل 8 أو 9 سنين يجب أن يستثمروا في تلك المرحلة لأنهم هيحتاجوها كمان 3 أو 4 سنين».