«الري»: بدء صب الخرسانات بمشروع قناطر «ديروط الجديدة»

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري، عن صب الخرسانة في «قنطرة الديروطية»، بعد الانتهاء من مرحلة تجهيزات الموقع والأعمال المؤقتة، كما يجرى العمل في قنطرتي «أبو جبل» و«الساحلية» لإنهاء المرحلة الأولى المستهدفة خلال فترة السدة الشتوية من 5 إلى 30 يناير الحالي، إذ تمّ إنهاء أعمال الردم لزوم السد المؤقت والعمل على تركيب منظومة التجفيف، كما جرى إنهاء تنفيذ آبار النزح والمراقبة بموقع قنطرة أبو جبل .

وأوضح التقرير أنَّه تمّ أيضًا إنهاء 75% من السد المؤقت بنظام الستائر المعدنية لقنطرة بحر يوسف والبدء في تركيب مجموعة التجفيف وعمل التجهيزات للبدء في صب الأساسات الخازوقية بنهاية شهر يناير الحالي.

الإعداد للبدء في صب الأساسات الخازوقية لقنطرة بحر يوسف بنهاية شهر يناير الحالي

لفت التقرير إلى أنَّه يتمّ استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر بما يضمن تحقيق دقة عالية في عملية التحكم وتوزيع المياه لـ4 بوابات لكل من قناطر فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية وفم أبو جبل، و3 بوابات لقنطرة فم الديروطية، وبوابيتين لقنطرتي البدرمان والساحلية، كما يلتزم المشروع بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع، كما يتم مراعاه تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع .

وأضاف أنَّ هذا المشروع المهم يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، كما يأتي استكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كل المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، والتي تمّ خلالها إنشاء قناطر «اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازورة وساقوله ومنشأة الدهب».

المشروع يهدف لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان بـ5 محافظات

ويهدف هذا المشروع لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد هي (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، ويشتمل المشروع على إنشاء 7 قناطر هي (فم بحر يوسف – الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) وإنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لـ45 موقعًا بنطاق المشروع.