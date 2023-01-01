وزير الري يتفقد ترعتي قنديل وأم دومة بـ طما في سوهاج (صور)

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته لمحافظة سوهاج، مشروعات الري بالمحافظة، وشملت أعمال تأهيل ترعة قنديل وترعة أم دومة، المارتين بقرية أم دومة بمركز طما، إحدى مراكز المبادرة الرئاسية «حياه كريمة».

تفقد مشاريع حياة كريمة بسوهاج

كما تفقد الدكتور سويلم، الأعمال الجارية لتلافي بعض الملاحظات، التي تم رصدها بمعرفة إدارة التفتيش الفني بالوزارة على الترعتين، موجها بسرعة نهو هذه الملاحظات فى أسرع وقت، كما وجه بعمل دراسة لبدلات المساقي المستخدمة في نقل المياه على ترعة قنديل، وتعديلها لتتماشى مع تأهيل الترعة الحالي.

تطهير الترع بالمحافظة

وترعة الجرجاوية للاطمئنان على حالة الترعة وجاهزية القطاع المائي، لإمرار التصرفات المائية، موجها باستمرار أعمال التطهير وإزالة الحشائش وتسوية الجسور.

تنفيذ 77% من تبطين الترع بسوهاج

وأشاد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بما تحقق من انجازات على أرض الواقع في مجال الري، خاصة بالمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، الذي شهد الانتهاء من تبطين 112 ترعة، بطول 443 كيلو متر، بنسبة تنفيذ 77% من الأطوال المستهدفة بسوهاج، بتكلفة إجمالية للمشروع مليار و854 مليون جنيه.