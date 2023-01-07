تنمية الصعيد.. «حياة كريمة» تغير شكل «البلينا» في سوهاج بمشروعات غير مسبوقة

تعمل الدولة الدولة المصرية جاهدة لدعم تنمية الصعيد، الذي كان في طي النسيان والإهمال لعقود طويلة من الزمن، حتى جاءت مبادرة «حياة كريمة» لتغير الواقع الأليم، إذ أقيمت مشروعات غير مسبوقة ومتميزة في في كل القطاعات المختلفة والمتنوعة جاءت على رأسها قطاع الصحة التعليم، والطرق، وتقديم أفضل الخدمات للأهالي.

وشهد مركز طما شمال محافظة سوهاج، طفرة غير مسبوقة في كل القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتستعرض «الوطن»، أبرز المشروعات التي حظيت بها قرى مركز البلينا، من خلال مبادرة «حياة كريمة» لتنمية الصعيد، وشتى المحافظات، حسبما أعلنته محافظة سوهاج.

وتضمنت خطة «حياة كريمة» بقرى مركز البلينا، 142 مشروعا، كالتالي:

26 مشروعا للصرف الصحي.

2 محطة معالجة

27 مشروعا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب

29 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء.

إنشاء 16 وحدة صحية جديدة.

إنشاء 6 مراكز جديدة لطب الأسرة.

رفع كفاءة 7 وحدات صحية.

إنشاء ورفع كفاءة 4 طرق داخلية.

إنشاء 4 مجمعات للخدمات الحكومية.

4 مجمعات للخدمات الزراعية.

4 نقاط إسعاف.

إنشاء وتطوير 4 مراكز للشباب.

إنشاء إحلال وتجديد 3 كباري.

إنشاء 2 مركز لتنمية الأسرة والطفل.

رفع كفاءة وحدة اجتماعية.

إنشاء مستشفى مركزي جديد.