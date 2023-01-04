26.8 مليار جنيه تكلفة مشروعات «حياة كريمة» في المياه والصرف الصحي بسوهاج

نفذت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، 380 مشروعا بقطاع مياه الشرب في 181 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة، داخل 7 مراكز بمحافظة سوهاج، هي: طما ودار السلام والمراغة وجرجا وساقلتة والبلينا والمنشاة.

وبحسب الدكتور علاء حداد، منسق مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإن المشروعات تضمنت إنشاء 181 شبكة مياه، و18 محطة مياه رئيسية، ومد 181 وصلة مياه منزلية.

764 مشروع صرف صحى بقرى حياة كريمة بسوهاج

بينما جرى تنفيذ 764 مشروعا للصرف الصحي بقرى حياة كريمة، منها 181 شبكة انحدار، و197 خط طرد و8 محطات معالجة، و197 محطة رفع صرف صحي، ومد 181 وصلة منزلية للصرف الصحي، لخدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.

شركة مياه الشرب تشارك بمشروعات حياة كريمة

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشركة قد شاركت في الإشراف على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يجرى تنفيذها في 7 مراكز المستهدفة بمبادرة حياة كريمة بسوهاج، بقيمة 26.8 مليار جنيه، من خلال اعتماد التصميمات والمشاركة في أعمال الإشراف، منها 8 محطات معالجة صرف صحي، و3 محطات مياه شرب سطحية وخطوط ناقلة وشبكات مياه، لخدمة أكثر من 3.3 مليون نسمة.