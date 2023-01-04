خريطة «حياة كريمة» بسوهاج ..مشروعات ومبادرات في 1123 قرية ونجعا

غيرت مبادرة حياة كريمة في سوهاج؛ الواقع في كل القطاعات المختلفة بداية من قطاع التعليم والصحة وحتى قطاعات الري والصرف ومياه الشرب والطرق والكباري والكهرباء والطاقة وغيرها من المشروعات، كما حققت أحلام المواطن في الحصول على حياة كريمة بالسكن والتعليم. ووفرت له آلاف من فرص العمل، إضافة إلى تعليم الحرف وتمليك الورش داخل المجمعات الصناعية المختلفة التي أنشأتها المبادرة بإجمالي تكلفة تخطت 60 مليار جنيه في 7 مراكز بالمحافظة، تمثل نحو 65% من نسبة السكان في المحافظة نحو 4 ملايين نسمة.

تنفيذ حياة كريمة في 181 قرية

استهدفت المبادرة إقامة أكثر من 10800 مشروع موزعة على 30 مركزاً قروياً و181 قرية، وعلى أكثر من 1123 قرية ونجعت.

مجمعات ومشروعات خدمية

وأنشأت المبادرة 30 مجمع خدمات حكومية في 30 قرية لخدمة المواطنين بواقع مركز بكل وحدة قروية، في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين كل مجمع سيضم مركزا تكنولوجيا، وسجلا مدنيا وشهر عقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية ووحدة تضامن اجتماعي ووحدات صحية ومراكز لطب الأسرة.

عمارات سكنية

وأنشأت أيضا 108 عمارات بإجمالي 864 وحدة سكنية، إذ بلغ متوسط نسبة التنفيذ الإجمالية منها 12 عمارة بقرى «الغريزات ونجع أبو عوض والبطاخ» بمركز المراغة، و21 عمارة بقريتي «نجوع الرياينة والفراسية بمركز ساقلتة، و5 عمارات بقرية «التل الزوكي» بمركز طما، و15 عمارة بقرى الغنيمية والغابات والحرجة بالقرعان، وبرديس» بمركز البلينا، و8 عمارات سكنية بقرى «المجابرة، والخلافية، وبيت داود» بمركز جرجا، و5 عمارات بقرية السقرية بمركز المنشأة، و42 عمارة بقرى القوصة، ونجوع مازن والعزبة، ونجع عمار، والحاجر بأولاد يحيى ومزاتة، والبلابيش بحري بمركز دار السلام.

إنشاء 24 مكتبة مجانية

ودعت المبادرة إلى التشجيع على القراءة والاطلاع على وسائل التكنولوجيا بانشاء 24 مكتبة عامة.