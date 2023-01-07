قانون الجواز الجديد في مصر.. 100 جنيه في حالة الطلاق بمشروع صندوق الأسرة

قانون الجواز الجديد في مصر، أو ما يقصد به مشروع قانون جديد تم تقديمه لإنشاء صندوق تأمين الأسرة، من قبل النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، وتضمن رسوم لـ 6 بنود تصل في حدها الأدنى إلى 45 جنيها.

قانون الجواز الجديد في مصر

وعن مشروع قانون الجواز الجديد في مصر، قال النائب أحمد مهني، إن الشرارة الأولى لمشروع القانون دعا إليها الرئيس حينما وجه بإجراء تعديلات مباشرة على قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا، لتقنين إنشاء صندوق لرعاية الأسرة لتقديم الدعم المالي في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

صندوق تأمين الأسرة

وأشار النائب في مشروع قانون الجواز الجديد في مصر، الذي تقدم به إلى أن صندوق تأمين الأسرة يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، ويُصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، بالفئات الآتية:

1ــ 100 جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.

2ــ 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.

3ــ 50 جنيهًا عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.

4- 1% من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.

5- 50 جنيهًا عند استخراج وثيقة قيد عائلي.

6- 50 جنيهًا عند استخراج بطاقة رقم قومي.