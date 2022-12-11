شروط حصول المطلقات على النفقة من صندوق تأمين الأسرة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صندوق تأمين الأسرة، يهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها.

وأضافت «القباج»، أن الصندوق يصرف 82 مليون جنيه تقريبا شهريًا، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 500 ألف مستفيد تقريبا، بأحكام قضائية عددها 302 ألف حكم قضائي وإجمالي المديونية 2.7 مليار جنيه تقريبا، مشددة على أنه جار دراسة زيادة النفقة الموجهة للمطلقات تحت مظلة صندوق «تأمين الأسرة المصرية»، بناء على تعديلات تشريعية، وعلى تكامل برامج الحماية الاجتماعية لهم، مع قطاع الشئون الاجتماعية بالوزارة.

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي على الموقع الرسمي له، شروط الحصول على النققة كالتالي:

- تتقدم المستفيدة من الخدمة بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه وإعلان قانوني حديث طبقا لنص المادة 281 مرافعات وشهادة بخاتم الشعار.

- تقديم شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه وحال استئنافه يقدم صورة رسمية من الحكم شرط بألا يكون قام بتعديل الحكم الإبتدائي الأرقام التأمينية للمستفيدين و المحكوم ضده .

-تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها.

- صورة ضوئية من وثيقة الزواج.

_صور ضوئية من شهادة ميلاد للأبناء.

- توكيل رسمي عام (قضايا) باسم رئيس مجلس الإدارة.

إجراءات الحصول على النفقة

أوضح بنك ناصر الاجتماعى أنه بعد أن تتحصل المحكوم لصالحها علي الأوراق المطلوبة تتوجه لأقرب فرع من فروع البنك الأقرب إليها، مؤكدا أن صندوق الأسرة منتشر بكافة المحافظات بجمهورية مصر العربية من خلال 55 فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي المفتوحة لمدة خمسة أيام في الأسبوع بمواقيت العمل الرسمية.

وأوضح البنك، أنه يوفر للمستفيدين من الخدمة أكثر من طريقة لصرف النفقة الشهرية، لافتا إلى أنه علي المستفيد فقط الإختيار بين أي طريقة تفضل لصرف الأموال فيما بين الآتي:

عن طريق فروع بنك ناصر الاجتماعى.

الصرف بواسطة كارت ATM، وذلك من خلال أي من ماكينات الصرف الآلي للبنك أو للبنوك.

الصرف عن طريق المحمول، ومتوفر في كل فروع شركات المحمول.