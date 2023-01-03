مها أبو بكر لـ«السفيرة عزيزة»: مشروع قانون المرأة العاملة قيد المناقشة بالبرلمان

قالت مها أبو بكر، المحامية المتخصصة في شؤون الأسرة، إن مشروع قانون حقوق المرأة العاملة، ما زال في مجلس النواب للمناقشة بلجنة القوى العاملة، لافتة إلى أن المشروع يتضمن حق المرأة في عدم فصلها من عملها، بسبب الحمل أو الوضع، وعلى صاحب العمل، أن يوفر للسيدة العاملة دار حضانة قريبة لأبناء العاملات في مؤسسته على أن تتحمل العاملة التكلفة.

تخفض لها ساعات العمل إلى 6 ساعات

أوضحت «أبوبكر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية DMC، أن المشروع ينص على أنه في حال تواجد أكثر من 100 عاملة في المؤسسة، يجب أن تؤسس دار حضانة داخل المؤسسة، متابعة «السيدة الحامل بدءا من الشهر السادس تخفض لها ساعات العمل إلى 6 ساعات، ويحق لها الحصول على إجازة الوضع 3 أشهر لمدة 3 مرات طوال فترة خدمتها من خلال تقديم المستندات الدالة على ذلك والتي توضح الموعد التقريبي للولادة».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.