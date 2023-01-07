القبض على 9 متهمين بخطف مواطن بسبب خلافات مالية في المنيا

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا من(أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بأنه حال تواجده بصحبة شقيقه بدائرة المركز ، قام عدد ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة أجرة "ميكروباص" بإختطاف شقيقه وإقتياده لجهة غير معلومة وذلك لوجود خلافات مالية بين شقيقه وآخرين.

وحسب صورة وزارة الداخلية، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (9 أشخاص- مقيمون بنطاق محافظتى"الجيزة والمنيا") ، وبتضييق الخناق عليهم تركوا المجنى عليه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وأمكن العثور عليه وتبين إصابته بكدمات وسحجات وجروح متفرقة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم وأمكن ضبط (7 منهم) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وذلك لقيام المجنى عليه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبلغ مالى ، وفى سبيل ذلك عقدوا العزم على إختطاف المجنى عليه بقصد الضغط على شقيقه "الـمُـبلـغ" لإعادة المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهة المجنى عليه أيد ما جاء بأقوال المتهمين وإتهمهم بإحداث إصابته، وأرشد المتهمون عن (الميكروباص والسيارة الربع نقل) المستخدمتان فـى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.